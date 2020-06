Famiglie in difficoltà economica per Covid-19, a Ventimiglia rateizzate tariffe operazioni cimiteriali

Ventimiglia. Anche le operazioni cimiteriali hanno un costo spesso difficile da affrontare per chi è stato colpito dalla crisi economica legata all’emergenza Covid-19. Questo il motivo per cui il Comune di Ventimiglia ha autorizzato, con apposita determinazione, la rateizzazione delle tariffe per le operazioni di esumazione ed estumulazione delle salme, qualora l’interessato dichiari una situazione di difficoltà economica.

I cittadini che lo richiederanno potranno saldare i debiti entro un anno dalla richiesta, con tariffe suddivise per un massimo di quattro rate e con un importo mimino di 50 euro, il tutto con applicazione dell’interesse legale in vigore.

Di seguito le tariffe: estumulazione da colombario (250 euro); esumazioni da terra, campo ordinario e di mineralizzazione (350 euro); ossario (50 euro), terra (180 euro); inumazione salma in terra (180 euro); resti mortali in colombaro (80 euro); tumulazione in ossario, resti e ceneri (30 euro); tumulazione salma in colombaro (120 euro); punta (120 euro) e murature colombaro di fascia (240 euro).