Imperia. E’ un ritorno amaro alla normalità dopo il lockdown per i clienti della clinica Dentix di via della Repubblica a Oneglia. La mancata riapertura della clinica, e la voce del fallimento della catena di proprietà spagnola, hanno messo in agitazione decine di persone, pronte a formare una class action per cercare di recuperare i soldi anticipati per gli interventi ortodontici.

A mandare il gruppo in fallimento sarebbe stata l’emergenza Covid-19, che ha costretto alla chiusura le numerose cliniche sparse in Europa, tra cui quella imperiese. C’è chi ha richiesto un finanziamento, chi ha anticipato le cure, chi deve terminare un lavoro e non sa come potrà fare. Per questo su Facebook è nato un gruppo privato, Dentix Imperia – Class Action, al quale sono invitati ad iscriversi tutti gli ex pazienti della clinica.

Da marzo i dipendenti sono in cassa integrazione e nemmeno loro conoscono il destino che li attende. Sperano in una riapertura, ma nel frattempo si sono consorziati in un sindacato per tutelare le loro posizioni.