Enduro, contrasto della diffusione del Covid-19: ecco le linee guida delle discipline Fmi

Genova. In attesa del provvedimento governativo sull’auspicata ripresa dell’attività sportiva, ecco le Linee Guida della Federazione Motociclistica Italiana per il contrasto della diffusione del Covid-19 negli allenamenti, per i corsi di didattica e per le manifestazioni sportive. Approvate con apposita delibera mercoledì 10 giugno dal presidente FMI, Giovanni Copioli, hanno validità a partire da lunedì 15 giugno e fino ad ulteriori eventuali variazioni, dipendenti anche dalle future misure governative.

Tali Linee Guida vengono inviate al CONI e all’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; non sostituiscono quanto riportato nei decreti e nelle ordinanze governative nazionali e territoriali, ma sono integrative di esse. I contenuti delle Linee Guida che differiscono con quanto presente nei Regolamenti Sportivi hanno valore di normativa sostitutiva fino al concludersi dell’emergenza Covid-19 che determinerà la cessazione della validità delle stesse.

Le Linee-Guida-per-il-contrasto-della-diffusione-del-Covid-19-Manifestazioni-Sportive-Enduro