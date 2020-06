Elezioni regionali, il Psi di Imperia appoggia la candidatura di Aristide Massardo

Imperia. La Federazione di Imperia del PSI esprime il proprio convinto sostegno alla candidatura del prof. Aristide Massardo a Presidente della Regione Liguria nella convinzione che si tratti della più seria e qualificata personalità capace di aggregare sul proprio programma non solo le forze politiche, che si oppongono al sovranismo e a una visione, nei fatti fallimentare ( si pensi alla privatizzazione della sanità), del governo regionale, ma anche parti consistenti della società civile, dell’associazionismo, del mondo dell’università e della cultura mortificate dalla giunta Toti.

«Il prof. Massardo è una figura di prestigio nazionale e internazionale nella cui visione e nel cui programma, di chiara ispirazione riformista, ci riconosciamo pienamente. In particolare, per quanto riguarda il territorio della nostra provincia, sosteniamo la necessità di uscire dall’isolamento e dalla marginalità, dando una prospettiva di vita e di occupazione ai giovani, attraverso: una politica delle infrastrutture che favorisca i rapporti con la Francia e i flussi turistici provenienti del nord Italia e dall’Europa del nord e dell’est; una progettualità di sviluppo integrato della portualità turistica; investimenti e politiche territoriali tese a rafforzare la vocazione agro-alimentare del nostro territorio tanto per quanto riguarda l’economia del mare quanto l’entroterra prestando particolare attenzione alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla sostenibilità ecologica» – afferma la Federazione di Imperia del PSI.

