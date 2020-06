Elezioni, Botto (M5s): «Basta perdere tempo, convergere su Massardo per restituire la Liguria ai liguri»

Genova. «Non c’è più tempo da perdere, la Liguria ha bisogno di rinascere, è fine giugno e dobbiamo cominciare la campagna elettorale. Aristide Massardo ha dimostrato di avere le caratteristiche di un candidato civico da contrapporre a un centrodestra che ha solo saputo fare proclami appropriandosi del lavoro messo a punto dal Governo e impantanarsi invece in quelle che sono le sue competenze specifiche, come la sanità, lanciandosi in progetti spot, come la nave per il Covid, che è costata milioni di euro per poche decine di pazienti in isolamento (non in rianimazione).

Questo la dice lunga su tutto. Mi auguro che tutte le forze in campo convergano su questo punto. E’ tempo di decidere. Restituiamo la Liguria ai liguri»- così afferma la senatrice ligure del m5s Elena Botto.