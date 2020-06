Educamp in Liguria, il Coni affianca organismi sportivi e Asd-Ssd

Genova. Il Coni valorizza l’attività giovanile under 14 affiancando gli organismi sportivi e le Asd/Ssd in un percorso sportivo multidisciplinare che accompagna il giovane in tutto il periodo dell’anno:

. Centri Coni – Orientamento e Avviamento allo Sport (settembre/giugno)

. Educamp Coni (giugno/settembre)

. Trofeo Coni (edizione estiva / edizione invernale)

Il Coni vuole supportare gli organismi sportivi (Fsn, Dsa, Eps) e le Asd/Ssd loro affiliate in questo difficile momento di ripresa dell’attività attraverso la possibilità di partecipare quest’estate, in ogni Regione, al Progetto Educamp Coni.

Gli Educamp Coni sono centri sportivi multidisciplinari rivolti ai giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni che si svolgono nel periodo estivo in tutto il territorio e nel tempo si sono distinti per qualità dell’offerta formativa ed organizzazione, evidenziando un trend di partecipazione più che positivo ed in continua ascesa.

Il Coni, in un momento così difficile sia per i giovani sportivi che per le Asd/Ssd, ha pensato di attualizzare tale progetto rendendolo coerente con le linee guida nazionali che riguardano la tutela della salute e il contenimento del contagio ed avviare un percorso di informazione/formazione gratuita per tutti gli operatori dello sport che parteciperanno al progetto.

Target - Tutti i giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni compiuti al momento della partecipazione al camp.

Staff – Elementi chiave di questo progetto sono gli operatori: dirigenti, gestori impianti, addetti agli impianti, insegnanti e tecnici qualificati.

Formazione/Informazione – obbligatoria – a cura dei CR Coni.

Certificazioni Mediche – Sono previste tutte le certificazioni indicate dalla FMSI.

Luoghi – Preferibilmente all’aperto in spazi sportivi e non che possano garantire tutte le misure di tutela della salute e contenimento del rischio dettate dalle linee guida nazionali, regionali e da quelle contenute nei protocolli redatti dalle Fsn, Dsa, Eps.