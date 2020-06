Due nuove sedi per Forza Italia nel Ponente ligure, Bagnasco: «Prossima apertura a Ventimiglia e a Savona»

Ventimiglia. Due nuove sedi per Forza Italia nel Ponente ligure, rispettivamente a Savona e Ventimiglia. Ad annunciarne la prossima apertura è il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco, al termine di due giorni di incontri svolti sul territorio delle province di Imperia e di Savona.

«Con queste due nuove sedi – dichiara Bagnasco - rafforziamo la presenza di Forza Italia in Liguria, secondo le indicazioni del Presidente Berlusconi. C’è un rinnovato entusiasmo attorno al nostro partito: in questi due giorni trascorsi nel Ponente ho potuto toccare con mano la disponibilità e la volontà di tante persone di contribuire al lavoro di riorganizzazione e di rilancio di Forza Italia».

«D’intesa con i coordinatori provinciali di Imperia e di Savona, Simone Baggioli e Marco Melgrati – prosegue Bagnasco – stiamo nominando i nuovi coordinamenti cittadini in tanti Comuni. Vogliamo essere protagonisti alle prossime elezioni regionali, con l’obiettivo di garantire al nostro movimento politico, all’interno della coalizione di centrodestra, una congrua rappresentanza in Consiglio regionale ed avere così un peso di rilievo all’interno della prossima Amministrazione».

«In questo quadro, il Ponente potrà giocare un ruolo importante. Per questo ho già in calendario nuovi incontri per proseguire il lavoro iniziato in questi mesi, secondo quella logica inclusiva che costituisce uno dei tratti caratteristici dell’azione del Presidente Berlusconi e di Forza Italia», conclude il coordinatore regionale.