Disagi su rete autostradale ligure, Traversi (Mit): «Basta polemiche, facciamo il massimo per garantire sicurezza»

Genova. «La sicurezza degli automobilisti è la nostra priorità, ora ciascuno faccia la sua parte per porre fine quanto prima ai disagi che hanno interessato la rete autostradale ligure. Le polemiche di questi giorni non aiutano». Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi commenta così il vertice che si è svolto ieri sera al Mit per fare il punto sulla situazione dei cantieri per la sicurezza delle gallerie autostradali liguri e per studiare soluzioni che permettano di ridurre al minimo i problemi al traffico veicolare.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito che il 30 giugno prossimo è il termine per il completamento dei cantieri e delle ispezioni secondo le tempistiche e la programmazione condivisa da subito fra tutti i soggetti coinvolti. Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti si è poi impegnato ad operare una immediata verifica tecnica per valutare se esistano le condizioni per una riprogrammazione dei cantieri che permetta di spostare alla fine di settembre il completamento di quelle opere dilazionabili senza mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza degli automobilisti.

Il Mit ha chiesto inoltre a Ferrovie dello Stato di potenziare per il periodo estivo i collegamenti fra la Liguria e le regioni limitrofe e il Lazio mentre Anas e Aspi si sono impegnate ad un maggior coordinamento per decongestionare il traffico e valutare la possibilità di sospendere alcuni cantieri di competenza Anas. «Mi auguro che questa ritrovata sinergia consenta a tutti di fare il massimo per accelerare la realizzazione delle opere necessarie a garantire la sicurezza dei cittadini riducendo al tempo stesso i disagi che hanno interessato la Liguria in queste ultime due settimane – ha commentato il sottosegretario Traversi – Spero che anche la Regione voglia fare la sua parte ponendo fine a polemiche e accuse che non servono in nessun modo a risolvere i problemi dei cittadini».