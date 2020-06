Diano Marina, riapre il Solarium delle Tartarughe, domenica tocca ai “Bagni Delfino”

Diano Marina. Terminato il ripristino post mareggiata e considerate le previsioni del tempo, domani, venerdì 12 giugno, sarà riaperto il Solarium delle Tartarughe mentre domenica apriranno i “Bagni Delfino”. Lo comunica la Gestioni Municipali Spa.

Per quanto riguarda le 4 spiagge libere e i moli per ordinanza del sindaco Giacomo Chiappori saranno aperte dalle 8 alle 19 e gli ingressi (su prenotazione) saranno gestiti dagli stabilimenti balneari confinanti previa prenotazione. Si potranno, per chi vorrà, affittare lettini e ombrelloni.

La vigilanza è stata affidata agli uomini della Polizia municipale coordinati dal comandante Franco Mistretta.