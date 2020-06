Diano Marina, riapre il museo civico del Lucus Bormani

Diano Marina. Dopo il periodo di forzata chiusura, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina ha riaperto al pubblico.

Sarà garantita a tutti la possibilità di visitare la preziosa collezione archeologica in condizioni di assoluta sicurezza: numero contingentato di visitatori, percorso lineare di visita, gel igienizzante all’ingresso, obbligo di distanziamento.

Per incentivare ulteriormente la visita, per ora possibile solamente venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, la direzione ha deciso di offrire un ingresso agevolato: fino al 30 di giugno sarà infatti possibile visitare il Museo al costo di € 2,00 per gli adulti e di € 1,00 per i bambini.

Per informazioni e prenotazioni Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina IM Tel. 0183.497621/347.9190503; museodiano@tiscali.it; www.palazzodelparco.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram.