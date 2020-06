Diano Marina, musica di sottofondo per le vie del centro: la proposta di Confcommercio

Diano Marina. Gradevole musica di sottofondo dalle 17 alle 20 tutti i giorni, per le vie del centro, per accompagnare turisti e residenti nelle loro passeggiate nell’accogliente Diano Marina: questa la proposta della presidentessa cittadina di Confcommercio Franca Weitzenmiller, accolta favorevolmente dall’Amministrazione comunale.

«Questa iniziativa, che vuole vivacizzare la nostra città dopo un lungo momento di difficoltà dovuta all’emergenza Covid-19, è frutto della sinergia tra la nostra associazione di categoria e il sindaco Giacomo Chiappori e il suo vice Cristiano Za Garibaldi, che di comune accordo hanno deciso di impiegare parte della tassa di soggiorno per questo scopo» – dice Weitzenmiller.

E così continua Franca Weitzenmiller: «In questo momento in cui devono ancora evitarsi assembramenti, abbiamo pensato che anche solo uscire e fare una passeggiata accompagnati da una capillare filodiffusione potesse essere più piacevole. Come associazione di categoria abbiamo proposto l’ampliamento della zona soggetta a filodiffusione, in modo da dinamizzare anche zone della città meno centrali, inglobandole in un unico percorso per vivere appieno Diano Marina. Ci rendiamo conto della situazione emergenziale, e delle priorità che in questo momento ha l’amministrazione, dunque già iniziare nelle zone centrali dove già sono posizionati gli altoparlanti è un buon risultato».

La città di Diano Marina inizia con entusiasmo la nuova stagione: è pronta ad accogliere come nella sua migliore tradizione, in sicurezza e nel rispetto delle normative, sia nel suo cuore cittadino che nel suo famoso litorale.