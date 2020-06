Diano Marina, la rassegna di incontri serali “Diano Sottomarina” sarà in diretta streaming

Diano Marina. Da quasi dieci anni l’Associazione InfoRmare, nell’ambito del progetto Ponente nel Blu che nel 2020 ha ottenuto il patrocinio di Regione Liguria, organizza “Diano Sottomarina“, una rassegna di incontri serali, tutti i mercoledì sera di luglio ed agosto nella piazza del comune di Diano Marina, tema centrale: il mare.

Quest’estate, nonostante l’emergenza sanitaria Covid, InfoRmare, in accordo con il comune, ha deciso di non interrompere l’appuntamento fisso del mercoledì, ci sono ancora troppe storie meravigliose da raccontare, e posti sotto il mare dianese da visitare. Gli appuntamenti serali si faranno in diretta streaming: «Basterà collegarsi al canale Youtube e cercare “ASD Informare”, iscrivetevi se vi va e cliccate la campanella “imposta promemoria” per ricevere la notifica delle nostre dirette, oppure cliccate sul link che troverete pubblicato prima di ogni evento nelle pagine dei principali social, spiega Fabio Rossetto video operatore e tecnico informatico.

Vedrete i video subacquei girati dagli stessi operatori dell’associazione nei favolosi fondali del Golfo Dianese, vi racconteremo le bellezze sommerse del mare del Ponente Ligure, accompagnando cittadini e turisti in un interessante viaggio sotto il mare, quel mare che spesso non conosciamo. Una “Diano Sottomarina” davvero sorprendente: ettari di praterie di posidonia, un’importantissima pianta acquatica, polmone del Mediterraneo, che produce ossigeno e dà riparo a centinaia di specie diverse che tra le foglie depongono le uova, si accoppiano e si proteggono. Più in profondità il delicato mondo dei coralli: gorgonie, spugne e briozoi, animali fatti di carbonato di calcio, per questo estremamente delicati, che in centinaia di migliaia di anni hanno costruito il coralligeno, un ambiente meraviglioso, ricco di colori, di animali e di vita».

«Abbiamo implementato i nostri supporti tecnologici per incontrarvi virtualmente e parlarvi di mare, mostrarvi i video che abbiamo confezionato per voi e per farvi conoscere le meraviglie sottomarine di Diano Marina. Grazie alla strumentazione di cui ci siamo dotati - racconta Susanna Manuele, fotografa dell’Associazione - saremo in grado di fare delle dirette streaming di tanti eventi anche dalla spiaggia e dal mare».

«Un’altra sorpresa per voi! - conclude Monica Previati biologa marina - finalmente siamo pronti, grazie all’appoggio del comune di Diano Marina, per fare “l’immersione in diretta”. Porteremo tutti sott’acqua nel nostro bellissimo Golfo: potrete vedere le immagini trasmesse in tempo reale dagli operatori subacquei, fare delle domande sulla chat e ricevere direttamente la risposta dal fondo del mare».

«Ovunque voi siate, seduti comodamente nel vostro hotel, al bar, a casa, al mare o in montagna, vi aspettiamo per il primo appuntamento di Diano Sottomarina mercoledì 1 luglio alle 21:30 al link https://youtu.be/zqxvipPtQpM e poi ogni mercoledì di luglio e agosto alla stessa ora in diretta sul canale Youtube di InfoRmare per conoscere insieme, anche se alla giusta distanza, le meraviglie sommerse della Liguria di Ponente» – fa sapere Informare.