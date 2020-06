Diano Marina. Sono iniziati stamattina i lavori della corsia ciclabile che correrà per circa 300 metri lungo l’Aurelia lato mare.

Sulla carreggiata opposta saranno ricavato un bike parking. I parcheggi per le auto che si perderanno, circa 25, saranno recuperati sull’ex sedime ferroviario, all’altezza dell’ex passaggio a livello, in via Villebone.

«I posti auto persi -spiega il vicesindaco Cristiano Za Garibaldi – verranno ricavati provvisoriamente entro fine mese sui sedimi della ex ferrovia, dove, a fine cantiere, saranno 200 i posti auto disponibili. Questo percorso ciclabile aperto oggi è un piccolo ma importante tassello di un mosaico molto più ampio che vede come protagonista la mobilità sostenibile e leggera e conferma la nostra sensibilità alle dinamiche ambientali, le quali costituiscono non soltanto una peculiarità del nostro territorio, ma anche la nostra principale risorsa.

Grazie all’ottenimento della Bandiera Blu e all’inserimento atteso a breve nell’elenco dei comuni ciclabili, che otterremo anche grazie a questi interventi e a questi progetti di ciclabili urbane), oltre che all’auspicato sviluppo dei percorsi ciclabili nel primo e secondo entroterra, Diano Marina e il Golfo Dianese si candidano a diventare un punto di riferimento per il turismo sostenibile».

«In attesa dell’arrivo della ciclovia tirrenica, ci prepariamo curando le vie di accesso e di circolazione, per intercettare il maggior numero di persone che si sposteranno da un comune all’altro, da un golfo all’altro, usando la bici anziché l’automobile», conclude Za Garibaldi.