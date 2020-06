Diano Marina, genitori contro la riduzione di sezioni della scuola dell’infanzia “L’aquilone”: «Scelta illogica»

Diano Marina. I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia “L’aquilone” hanno scritto una lettera per contestare la decisione di ridurre il numero di sezioni e chiedere agli organi preposti di riconsiderarla visto che, secondo il loro parere, impedirebbe anche di seguire in modo corretto le varie linee guida pensante per garantire sicurezza e impedire contagio da Covid-19.

Ecco la lettera che i genitori hanno scritto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria a Imperia e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a Roma:

«Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria





Alla c.a. Dirigente dell'U.S.P. Dott. Luca Maria Lenti



e.p.c:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca





Alla c.a. Ministro Dott.ssa Lucia Azzolina

Regione Liguria





Alla c.a. Presidente Regione Liguria Dott. Giovanni Toti











Provincia di Imperia





Alla c.a. Presidente della Provincia Dott. Domenico Abbo







ANCI LIGURIA











Comune di Diano Marina





Alla c.a. Sindaco Giacomo Chiappori

Oggetto: contestazione alla decisione di ridurre il numero di sezioni della scuola dell’infanzia

“L’aquilone” situata a Diano Marina.

Siamo i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia “L’aquilone”, sita in Diano Marina, scuola presente sul territorio da oltre 30 anni. Appresa la volontà, nonostante un numero di alunni frequentanti, nuovi iscritti e bambini con gravi disabilità che soddisfa le normative vigenti, di chiudere una delle sezioni del plesso stesso, esprimiamo il nostro disappunto e profondo dissenso verso una decisione che, al momento, appare illogica e immotivata.

La situazione venutasi a creare con la pandemia di Covid-19, alla luce delle ultime disposizioni mediche e governative, impone il distanziamento sociale con conseguente potenziamento di organico. Ci chiediamo pertanto come il raggruppamento dello stesso numero di alunni in un quantitativo inferiore di sezioni possa permettere il rispetto dei requisiti di sicurezza pur nel mantenimento della stessa offerta didattica.

La particolare situazione legata al Covid-19 ha costretto le famiglie a condizioni lavorative diverse (es. smart working), se non persino alla perdita del lavoro, con conseguenti difficoltà nella ricerca di un nuovo impiego. Nello specifico, la nostra realtà territoriale, basata sul turismo, è stata duramente colpita, imponendo alle famiglie di riconsiderare la propria condizione di vita presente e futura. Il ridimensionamento scolastico in oggetto comporterebbe un ulteriore, evidente, impoverimento del nostro contesto sociale.

In questa scelta istituzionale non viene, inoltre, in alcun modo valutato il percorso didattico- progettuale della scuola, tra i tanti da menzionare:

Comenius R.E.S.P.E.C.T.

Progetto F.A.I.

Progetto CIDI

Progetto TRA 0-6 università di Pavia (prof.sse Bondioli, Savio)

Progetto Eco-schools (bandiera verde alla scuola/bandiera blu alla città)

Concorso nazionale di poesia Alda Merini (conseguito il 3° posto assoluto)

Teniamo inoltre a sottolineare l’elevata professionalità delle insegnanti, che tuttavia, a nostro avviso, non potrebbe trovare piena espressione con un aumento del numero di alunni per sezione. Invitiamo pertanto gli organi preposti a riconsiderare la decisione di ridurre le sezioni del plesso. Fiduciosi di una conclusione che, in luogo di essere una mera e fredda decisione burocratica, consideri davvero la nostra realtà territoriale nonché l’importanza sociale e formativa della scuola, porgiamo i nostri distinti saluti» – scrivono i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia “L’aquilone” di Diano Marina.