Diano Marina. «Noi eravamo già pronti nel 2018 a ricevere la Bandiera Blu, visto che a dicembre avevamo completato il collegamento della rete fognaria col depuratore di Imperia. Ma ben vengano i ritardi della burocrazia. In questo momento il riconoscimento è un momento di promozione proprio perché è arrivata al cavallo della pandemia. Ringrazio la burocrazia che ha rallentato il corso nel primo anno e ci ha dato la possibilità di averla quest’anno». C0sì il sindaco della Città degli aranci Giacomo Chiappori ha commentato il conferimento della Bandiera Blu della Fee, a margine della cerimonia dell’alzabandiera che è avvenuta sul molo delle Tartarughe.

Diano Marina è una new entry nel novero delle località premiate dalla Fee, «un biglietto da visita da presentare ai turisti dopo il lockdown», ha specificato Chiappori.

E a proposito di turisti, in particolare lombardi e piemontesi, Giacomo Chiappori chiude le polemiche tra locali e foresti: «C’è anche qualcuno che ha fatto il furbo e ha tentato di venire di notte. Noi viviamo di turismo, di lombardi di piemontesi, non ci scusiamo con nessuno, ma a tutti facciamo sempre ponti d’oro perché ci portano i soldi necessari per uscire dalla pandemia economica».