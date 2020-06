Diano Marina, a piccoli passi riapre la biblioteca civica Novaro: riattivato il “Servizio Prestito”

Diano Marina. A seguito del nuovo DCPM del 17 maggio scorso, il Sindaco e l’Amministrazione hanno autorizzato la riapertura da parte della Biblioteca Civica A. S. Novaro di Diano Marina infatti a partire da giovedì 4 giugno sarà riattivato il “Servizio Prestito” per due giorni settimanali (martedì dalle 9 alle 14 e giovedì dalle 12 alle 17) seguendo le prescrizioni ministeriali e degli Uffici Comunali di Diano Marina.

Si potrà accedere al pian terreno del Palazzo del Parco (lato Corso Garibaldi) nei suddetti orari per restituire e ritirare i libri della Biblioteca in modalità “contactless” lasciandoli nel punto di restituzione predisposto nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi”. L’uscita avverrà dal portone sito verso Viale Matteotti.

Fino a nuove disposizioni per accedere al “Servizio Prestito” sarà necessaria la prenotazione telefonando allo 0183496542, scrivendo una email a bibliotecadiano@gmail.com o contattando la Biblioteca sulle pagine social Facebook e Instagram.

L’ingresso rimane contingentato, potrà accedere un solo utente alla volta dotato di guanti e mascherina previa l’utilizzo dei dispenser igienizzanti. È garantito un servizio di entrata e di uscita differenziate. I libri rientrati dal prestito non saranno disponibili per i 10 giorni successivi per garantirne la corretta sanificazione. I prestiti in corso sono stati rinnovati automaticamente fino al 30 giugno 2020.