Dal Rotary Hanbury Sanremo donati 30 mila euro per il volontariato

Sanremo. L’impegno del Rotary Hanbury Sanremo per raccogliere fondi da destinare alle famiglie in difficoltà e alle strutture sanitarie, ha raggiunto i cuori di tanti associati che hanno donato oltre 30 mila euro per la causa.

La consegna del ricavato è stata fatta questa mattina alle associazioni di volontariato, tra le quali si contano il Centro Aiuto alla Vita di Taggia, la Caritas diocesana, l’Emporio solidale e la parrocchia del borgo, uno dei quartieri dove più famiglie hanno avuto serie difficoltà nel periodo dell’emergenza sanitaria.

I fondi sono stati racimolati tra i soci del club del Ponente. Gli aiuti sono consistiti in pacchi alimentari distribuiti nei quartieri ma anche di dispositivi di protezione e attrezzature ospedaliere per l’ospedale Borea.

Questa mattina in Comune per il momento della consegna erano presenti gli assessori Massimo Rossano (anche presidente del circolo Rotary Hanbury) e Costanza Pireri.