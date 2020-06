Da Sanremo al circuito di Ottobiano, Livio Bellone fa scoprire ai giovani centauri il mondo dei motori

Imperia. La Federazione Motociclistica Italiana capitanata dalla “Nannelli Ride Accademy” e dagli istruttori federali Roberto Rozza e Livio Bellone, istruttore di guida che presta servizio presso il Comando Compagnia di Sanremo, saranno presenti al circuito di Ottobiano in provincia di Pavia per far andare i giovani centauri alla scoperta del mondo dei motori.

Il 2020 dopo lo stop, riparte per i giovani con l’attività di apprendere tecniche di guida, prepararsi ad affrontare il traffico urbano e testare la loro attitudine alla competizione su due ruote. La Scuola Federale Velocità mette a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria, moto, tuta, casco ed i propri tecnici federali di alto livello che avvieranno gli aspiranti piloti dai 6 ai 12 anni.

La scuola ha elaborato anche un programma didattico sportivo adatto a migliorare le tecniche di guida in circuito per bambini che già praticano l’attività. «Abbiamo creato questa opportunità unica nel suo genere sul territorio perché crediamo che sia la strada giusta per avviare i nostri piccoli centauri alla guida di un mezzo a due ruote con i massimi standard di sicurezza e professionalità che solo la FMI può garantire tramite i suoi tecnici di alto livello» - annunciano in Federmoto.

Le date inizieranno dal 18/19 luglio 2020 con posti limitati, ecco il calendario:

Per informazioni scrivere a scuola.motociclismo@federmoto.it o telefona al 3490632828.