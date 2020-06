Da questa sera si riaccendono le luci del Victory Morgana Bay di Sanremo

Sanremo. Da questa sera al Victory Morgana Bay della Città dei Fiori si riaccendono le luci e il locale più elegante della Riviera torna ad accogliere nuovamente i clienti nella struttura totalmente sanificata e, per l’occasione, più bella che mai.

A partire dalle 18 e per tutti i giorni sarà possibile usufruire dei servizi sushi, aperitivo, bistrot e After Dinner. Tantissime le sorprese e le novità che lo staff del Victory ha preparato per dare il benvenuto agli amanti del buon cibo e dell’atmosfera ricercata dopo quasi tre mesi di stop forzato a causa dell’emergenza coronavirus.

Dato il grande riscontro ottenuto, a grande richiesta, proseguirà il servizio di delivery e take away. «Non vediamo l’ora di rivedervi tutti», fa sapere la grande famiglia del Victory.