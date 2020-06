Da Molini di Prelà prende il via l’escursione alla scoperta della contea di Pietralata

Imperia. Domenica 7 giugno prende il via l’escursione alla scoperta della contea di Pietralata.

Echi di Medioevo si ritrovano percorrendo il territorio di Pietralata, tra boschi di roverella ed uliveti, sulle antiche mulattiere che i nostri antenati utilizzavano per trasportare le merci e raggiungere la via Marenca. Un girotondo tra alcuni dei paesi che fanno da corona sulla Valle Prino: Vasia, Torretta, Pianavia ed il suggestivo Castello di Pietralata (pietra larga) partendo da Prelà.

Un percorso molto facile, adatto a tutti, per riprendere il contatto con quei borghi in pietra dietro casa spesso poco conosciuti, ma di grandissimo valore storico, naturalistico e paesaggistico.

Scheda tecnica

Dislivello: 250 mt

Durata: 4 ore circa

Difficoltà: E – Escursionistica

Il percorso non presenta particolari difficoltà, è adatto anche a camminatori “novelli” che che vogliano iniziare a provare la esperienza in salita e discesa con dislivelli non troppo impegnativi

Dati logistici

Ore 8.30 parcheggio Agnesi

Ore 9.15 Molini di Prelà (zona farmacia)

Info e prenotazioni

Barbara Campanini (GAE): 346.7944194

Equipaggiamento

I partecipanti troveranno sul sito www.myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme anti Covid-19 indicate dalle autorità. Vivamente consigliati bastoni da trekking (se correttamente utilizzati permettono di distribuire la fatica su tutti i muscoli del corpo ed alleggerire il sovraccarico dalle ginocchia), scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione, borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica) con buona scorta di acqua, occhiali da sole, cappellino, repellente, protezione solare.