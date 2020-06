Credito al consumo: +3,6% nel primo bimestre 2020 dopo il +6,7% del 2019

Prosegue ancora il trend favorevole per il settore del credito ai consumatori, con percentuali di crescita davvero notevoli. Se il 2019 si è chiuso con un positivo +6,7% rispetto al 2018, i primi due mesi dell’anno in corso hanno fatto registrare un tasso del +3,6%, secondo i dati elaborati dal Barometro CRIF.

Andiamo ad approfondire i dati di settore per poi comprendere meglio il fenomeno della cessione del quinto, un prodotto finanziario in forte ascesa.

Finanziamenti: prestiti finalizzati, personali e cessione del quinto

Analizzando più nel dettaglio quanto accennato nell’introduzione, sono diversi i comparti del credito al consumo in crescita nell’ultimo anno. Nello specifico, infatti, c’è stata una crescita del 4,7% per quanto riguarda i prestiti personali e del 8,5% per i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi.

Questo è quanto emerge dall’analisi dei dati del Barometro del credito alle famiglie di CRIF riguardante l’intero 2019. Si nota poi che l’importo medio dei prestiti richiesti nel 2019 si è assestato attorno ai 9.512 euro, un valore in linea con il 2018 ma che fa comunque segnare un record storico.

Infine una piccola parentesi va ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o pensione. Anche questo prodotto finanziario sta riscuotendo un grande successo tra i consumatori, per questo vale la pena approfondire nel dettaglio il suo funzionamento e le principali caratteristiche di questa formula di credito al consumatore.

Cessione del quinto: cosa c’è da sapere e quali sono i suoi vantaggi

La cessione del quinto è una particolare formula di prestito personale a tasso fisso, il cui nome deriva proprio dalla modalità in cui viene rimborsato il debito, ossia attraverso una trattenuta in busta paga o nella pensione, il cui importo non può superare il 20% del totale netto. Si tratta di un finanziamento non finalizzato, per il quale dunque non è richiesto di specificare una motivazione o una spesa prevista in particolare e che (solitamente) non può avere una durata superiore ai 10 anni.

Come si sarà intuito da quanto anticipato, sono diversi i soggetti a poterla richiedere: dipendenti pubblici e privati che abbiano un contratto a tempo determinato o determinato, se la durata del debito non va oltre la scadenza del contratto, oppure una pensione (ad esclusione di quelle minime o di invalidità).

Oggi sul mercato si trovano diverse proposte per accedere a questo tipo di finanziamento, in ogni caso il consiglio è di scegliere un istituto bancario affidabile, consultando tutte le clausole e i requisiti richiesti.

Infine va precisato che per questa specifica forma di finanziamento non sono necessarie garanzie particolari, visto che il debito è garantito dal TFR o dalla pensione. Al contempo però solitamente è richiesta un’assicurazione obbligatoria che tuteli il rischio vita o la parte di finanziamento che va oltre il TFR maturato.