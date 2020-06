Covid-19, a Monaco due nuovi casi in due giorni: nel Principato i malati sono 101

Monaco. Ripartono i contagi da Covid-19 nel Principato di Monaco. Dopo otto giorni di contagi zero, domenica e lunedì si sono registrati due nuovi casi che hanno portato il numero delle persone infettate dal Coronavirus a 101 dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I guariti, fa sapere il governo monegasco in una nota, sono 95. E oggi, in ospedale, non ci sono più ricoverati per Covid-19. Una notizia positiva che smorza l’annuncio dei due nuovi casi di contagio.