Cosa regalare a chi compie 50 anni

I compleanni sono un’occasione per fare festa e passare un po’ di tempo con le persone care. Per questo non bisognerebbe mai perdere l’abitudine di festeggiarli. Non serve sempre organizzare party sensazionali con decine di invitati, basta trovarsi per una pizza o anche solo per una fetta di torta tra pochi intimi. Cosa ancora più valida oggi visto che gli assembramenti – anche famigliari – vanno ancora evitati.

Alcuni compleanni però non possono proprio passare sottotraccia e, che piaccia o no, vanno festeggiati. Quindi se colui che compie gli anni è qualcuno restio a organizzare feste, tocca a parenti e amici pensarci.

I compleanni da festeggiare a tutti i costi generalmente sono le cifre tonde, perché sono visti quasi come dei momenti di passaggio. Poco importa se nella pratica i cambiamenti sono lenti e costanti e non repentini da un giorno all’altro. Creare questi eventi speciali però permette di avere ottimi pretesti per fare festa, quindi perché non approfittarne?

Tra tutte le cifre tonde ce n’è una che potrebbe meritare un po’ di attenzione in più. È il compleanno dei 50 anni, una cifra di un certo peso perché equivale al mezzo secolo di vita.

Nonostante la pomposità del dire “mezzo secolo” i 50 anni oggi fanno un po’ meno effetto. A differenza di come venivano percepiti dalle generazioni precedenti che li vedevano come l’ingresso nella vecchiaia. Oggi a cinquant’anni si è ancora dei pischelli, con qualche acciacco magari, ma il sentirsi ancora giovani è solo un motivo in più per potersi godere una festa come si deve.

Quello che rimane è la cifra che è di tutto rispetto e non richiede solo feste di un certo livello, ma un pacchetto di festeggiamenti al completo. Quindi se siete i parenti o gli amici di qualcuno che sta per raggiungere un traguardo così importante non fermatevi alla festa, ricordatevi dei regali per i 50 anni.

In molte occasioni si può anche fare a meno del regalo. Seppur sia sempre consigliabile farlo. Dopotutto si può anche scegliere qualcosa dal prezzo contenuto e mantenere una consuetudine che non è affatto banale. È un gesto che a noi costa pochissimo ma che può regalare un’emozione o rendere molto felice chi compie gli anni.

Se però il compleanno è quello dei cinquant’anni si può anche mettere in conto un budget più alto. Sempre compatibilmente con le proprie possibilità. Anche se c’è sempre la strategia di fare un regalo insieme ai parenti o tra amici, così da fare un dono unico ma di grande effetto. Magari cercando di scegliere qualcosa che il festeggiato sognava da tempo.

Il regalo per i 50 anni poi diventa ancora più importante quest’anno. Visto che le feste sono ancora al bando il pensiero potrebbe diventare l’unico modo per celebrare questa grande ricorrenza. Soprattutto per i parenti non stretti e tutti gli amici, persone che però potrebbero avere un legame molto forte con il neocinquantenne.

In attesa di riprendere i grandi festeggiamenti, con i regali e dei biglietti di auguri, potrete comunque celebrare non solo i compleanni, ma tutte le occasioni importanti.

