Coronavirus, Viale: «Approveremo il piano territoriale delle terapie intensive e semi intensive per l’autunno»

Genova. «In Giunta approveremo il piano territoriale – ha detto il vicepresidente e assessore alla salute Sonia Viale, ieri, nel corso del punto stampa serale – un adempimento previsto dal Decreto Rilancio che chiede per l’autunno il potenziamento della terapia intensiva e semi intensiva, oltre che il potenziamento della rete di emergenza urgenza. Deve essere inviata al Ministero per la valutazione e il finanziamento. Prevede un aumento di posti letto dimensionato sul numero di posti letto occupati durante i picchi di questa primavera: Regione Liguria chiede un aumento di 87 posti UTI e 88 di semi intensiva, per un totale complessivo con le dotazioni iniziali di 355 posti e l’assunzione di personale per far fronte all’aumento dei posti, quindi un fabbisogno teorico complessivo di 55 medici e 264 infermieri. La pianificazione comprende inoltre alcuni interventi di adeguamento dei pronto soccorso per dividere i percorsi di Covid e non Covid diversificati su Dea di primo, secondo livello e sul pronto soccorso. Ci stiamo avvicinando alla fase autunnale attrezzandoci, nella speranza che non sia un picco come quello che abbiamo già passato».

«Ho fatto una visita al Palasalute Fiumara – ha concluso – e ho assistito all’inaugurazione di un modello: un ambulatorio senologico per le urgenze chiamato “La vie en rose” dove le donne che hanno urgenza di avere risposte potranno chiamare un numero dedicato.

Ho avuto conferma che in questi mesi tutte le urgenze sono state evase anche in senologia; dalla fine di maggio sono riprese anche le visite che erano già prenotate. Tra poco si potrà dunque ripartire con l’apertura delle agende, prevista per il 22; si ricorda che potranno ripartire soltanto le prenotazioni delle prestazioni per le quali sarà stato smaltito tutto l’arretrato. Sarà nostra cura controllare le agende delle singole aziende e fare le opportune comunicazioni, con chiarezza, a tutti i cittadini».