Coronavirus, scendono i casi in provincia di Imperia ma aumentano le sorveglianze attive

Genova. Sono 1.758, 75 in meno rispetto a ieri, i positivi di coronavirus in Liguria secondo i dati odierni del Flusso ministeriale.

In provincia di Imperia vi sono 193 casi, 13 sono ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 82 sono in sorveglianza attiva.

Dati odierni 19 giugno 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

Totale test effettuati 133.898 (+1.523)

Positivi in Liguria 1.758 (-75)

PROVINCIA CASI SAVONA 229 LA SPEZIA 54 IMPERIA 193 GENOVA 1280 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 1758

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 69 3 -3 ASL1 13 1 1 ASL2 14 1 -2 Ospedale Policlinico San Martino 6 1 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 9 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 17 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 5 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 5 0 -1

Asintomatici 1689 -72 Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 69 -3 Isolamento domiciliare 180 +6 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6612 +78

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 82 ASL 2 86 ASL 3 148 ASL 4 55 ASL 5 53 Liguria 424

Schede decessi 1.538 (+4)

Decesso di pazienti Covid-19 positivi nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 18 giugno alle 14 del 19 giugno:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala due decessi. Si tratta di una donna di 86 anni, con comorbidità, deceduta il 18/6/2020 nel reparto di Medicina e di una donna di 88 anni, con comorbidità, deceduta il 19/6/2020 nel reparto di Medicina

Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi.

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi