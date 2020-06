Coronavirus, quattro nuovi casi in Liguria. Nell’Imperiese un ricovero nelle ultime 24 ore

Genova. Sono quattro in più i casi di pazienti Covid-positivi in Liguria. Lo si evince dai dati del flusso ministeriale resi noti da Regione Liguria. In totale i casi di coronavirus, compresi i guariti con due test negativi e i deceduti, sono 9967 dall’inizio dell’emergenza.

Nelle ulite 24 ore, sono stati eseguiti 955 tamponi.

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9967 4 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 951 1 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9016 3 Positivi in Liguria 1363 -46

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 133 LA SPEZIA 20 IMPERIA 83 GENOVA 952 Residenti fuori Regione/Estero 55 altro/in fase di verifica 120 TOTALE 1363 (esclusi 1558 deceduti e 7046 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 51 3 -1 ASL1 6 1 1 ASL2 7 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 8 2 0 Ospedale Galliera 7 0 0 ASL 3 Villa Scassi 14 0 -3 ASL4 Sestri Levante 5 0 0 ASL5 4 0 1

Isolamento domiciliare 221 5 TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi 7046 49 Deceduti 1558 1