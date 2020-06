Coronavirus, nell’Imperiese diminuiscono casi e ospedalizzati, ma aumentano i morti

Genova. Sono 66 in meno rispetto a ieri Covid-19 positivi in Liguria. Lo si apprende dai dati del flusso ministeriale diffusi da regione Liguria. In totale, in tutto il territorio ligure, i malati sono 2494.

Un calo che si avverte anche nell’Imperiese, dove diminuiscono casi e ospedalizzati (-6), ma aumentano i decessi. Nelle ultime 24 ore, infatti, l’Asl1 segnala i decessi di quattro persone positive al Covid-19: si tratta di due uomini e due donne, di 77, 86, 87 e 93 anni, deceduti il 6 giugno all’ospedale Borea di Sanremo.

Tutti i dati:

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA CASI SAVONA 377 LA SPEZIA 70 IMPERIA 293 GENOVA 1752 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2494

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 140 4 -8 ASL1 21 2 -6 ASL2 39 1 -1 Ospedale Policlinico San Martino 17 1 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 17 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 28 0 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 8 0 0 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 9 0 0

Isolamento domiciliare 105 +9 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2249 -67 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 5813 +73