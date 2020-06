Coronavirus, la scuola calcio dell’U.S. Dolceacqua Asd è pronta a ripartire

Dolceacqua. L’U.S. Dolceacqua Asd, affiliata Genoa Soccer Academy, è pronta alla ripartenza dell’attività sportiva e si schiera al fianco dei propri tesserati e delle loro famiglie.

Il consiglio direttivo, riunitosi venerdì scorso, consapevole dell’attuale momento di difficoltà vissuto da molti, ha infatti mandato un chiaro segnale: «Questa è la prova tangibile di come l’U.S.Dolceacqua voglia rimanere vicino ai propri tesserati».

Pertanto l’U.S. Dolceacqua Asd, a tutti i suoi tesserati, che pur avendo regolarmente pagato l’intera quota annuale 2019/2020 e che, a causa del Covid-19, non hanno potuto usufruire degli ultimi mesi di attività sportiva, dispone che una parte delle quote già versate, vengano considerate quale anticipo per l’attività sportiva 2020/2021 e nell’auspicio che dal mese di giugno si possano effettuare di nuovo le attività sportive, le stesse saranno completamente gratuite per tutti i ragazzi nati dal 2008 al 2015, fino a settembre 2020.

Il presidente Pasqualino Riccetti, ha colto l’occasione per ringraziare gli allenatori, istruttori e dirigenti (tutti riconfermati per la prossima stagione) che, anche se a distanza, hanno continuato a supportare i ragazzi in questo difficile momento.