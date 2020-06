Coronavirus, in provincia di Imperia due contagiati in meno. Stabili gli ospedalizzati

Genova. Due casi di contagiati in meno nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia secondo il bollettino del flusso dei dati Alisa/ministero della Salute diffuso da Regione Liguria. In Asl 1 stabili gli ospedalizzati. I decessi in Liguria sono 5, nessuno in Asl 1. Il totale dei test effettuati è di 110.006 (+946) rispetto a ieri.

I casi positivi in Liguria sono 2.791 (-28).

PROVINCIA CASI SAVONA 459 LA SPEZIA 77 IMPERIA 318 GENOVA 1935 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2791

Ospedalizzati Di cui TI Diff. da ieri Ospedalizzati 175 6 -7 ASL1 31 3 0 ASL2 40 1 0 Ospedale Policlinico San Martino 20 1 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 24 0 -11 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 36 1 2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 10 0 1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 13 0 0

Isolamento domiciliare 339 -25 Guariti (asintomatici positivi a domicilio) 2277 +4 GUARITI CON 2 TEST NEGATIVI 5487 +40

ASL Sorveglianza attiva ASL 1 124 ASL 2 184 ASL 3 291 ASL 4 83 ASL 5 81 Liguria 763

Schede decessi 1471 (+5)