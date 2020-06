Coronavirus: in provincia di Imperia diminuiscono casi e sorveglianze attive, rimangono stabili i ricoveri

Genova. Sono 1.464, 18 in meno rispetto a ieri, i positivi di coronavirus in Liguria secondo i dati odierni del Flusso Alisa-Ministero. Ad oggi sono 142.669 i test effettuati, cioè 1.197 più di ieri. Le persone decedute sono in tutto 1.556.

In provincia di Imperia vi sono 130 casi, 7 sono ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 62 sono in sorveglianza attiva.

Dati odierni 26 giugno 2020 – DATI FLUSSO ALISA MINISTERO

Totale test effettuati 142.669 (+1.197)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9.958 4 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 944 23 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.014 -19 Positivi in Liguria 1.464 -18

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 154 LA SPEZIA 22 IMPERIA 130 GENOVA 977 Residenti fuori Regione/Estero 60 altro/in fase di verifica 121 TOTALE 1.464 (esclusi 1.556 deceduti e 6.938 guariti) Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 57 3 0 ASL1 7 1 0 ASL2 11 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 7 1 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 7 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 14 0 0 ASL 3 Gallino 1 0 1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 6 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 1 0

Isolamento domiciliare 207 5 TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi 6.938 22 Deceduti 1.556 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 62 ASL 2 72 ASL 3 138 ASL 4 74 ASL 5 66 Liguria 412

Schede decessi 1.556 (+0)