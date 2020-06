Coronavirus: in provincia di Imperia diminuiscono casi e sorveglianze attive, rimangono stabili i ricoveri

Genova. Sono 1536, 41 in meno rispetto a ieri, i positivi di coronavirus in Liguria secondo i dati odierni del Flusso Ministeriale. Ad oggi sono 139.910 i test effettuati, cioè 1216 più di ieri. Le persone decedute sono in tutto 1.555.

In provincia di Imperia vi sono 145 casi, 9 sono ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 74 sono in sorveglianza attiva. E’ deceduto però un 88enne all’ospedale di Sanremo.

Dati odierni 24 giugno 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

Totale test effettuati 139.910 (+1216)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9940 1 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening o contact tracing (dal 1/6/2020) 911 NUOVA VOCE TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici (dal 1/6/2020) 9029 NUOVA VOCE POSITIVI IN LIGURIA 1536 -41

Da oggi questa tabella suddivide i dati per residenza/domicilio. Non è quindi raffrontabile i dati presentati sino a ieri poiché erano suddivisi per collocazione attuale.

PROVINCIA CASI SAVONA 166 LA SPEZIA 22 IMPERIA 145 GENOVA 1014 Residenti fuori Regione/Estero 31 altro/in fase di verifica 158 TOTALE 1536

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 60 1 -2 ASL1 9 1 0 ASL2 9 0 -3 Ospedale Policlinico San Martino 8 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 10 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 13 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 6 0 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 5 0 0

Isolamento domiciliare 201 +8 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6849 +40

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 74 ASL 2 84 ASL 3 135 ASL 4 67 ASL 5 66 Liguria 426





Schede decessi 1.555 (+2)

Al dato comunicato ieri (1551) sono poi stati aggiunti 2 tamponi su cadavere che erano nel vecchio flusso, una voce a parte, perciò il totale di ieri era in realtà 1553. Per questo la differenza non è 4 ma 2.

Sesso Età Data decesso Luogo decesso 1 M 88 20/06/20 Ospedale di Sanremo 2 F 94 22/06/20 Galliera

Decesso di pazienti Covid-19 positivo nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 23 giugno alle 14 del 24 giugno:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi