Coronavirus, in provincia di Imperia diminuiscono ancora contagi e ospedalizzati

Genova. Sono 2560 i cittadini attualmente positivi in Liguria, 134 in meno rispetto a ieri, secondo il bollettino del flusso dei dati Alisa/ministero della Salute diffuso da Regione Liguria. Aumentano però i decessi: sono 1484, 7 in più rispetto a ieri. Il totale dei test effettuati è di 113.329, 1742 in più rispetto a ieri.

In provincia di Imperia vi sono 297 casi, 124 sono le persone in sorveglianza attiva, mentre 27 sono gli ospedalizzati, di cui 3 in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri.

Dati odierni 05 giugno 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

Totale test effettuati 113.329 (+1742)

Positivi in Liguria 2.560 (-134)

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA CASI SAVONA 389 LA SPEZIA 72 IMPERIA 297 GENOVA 1800 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2560

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 148 6 -7 ASL1 27 3 -3 ASL2 40 1 3 Ospedale Policlinico San Martino 19 2 0 Ospedale Galliera 17 0 -4 ASL 3 Villa Scassi 27 0 -1 ASL4 Sestri Levante 8 0 -1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 9 0 -1

Isolamento domiciliare 96 -143 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2316 +16 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 5740 +141

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 124 ASL 2 152 ASL 3 257 ASL 4 71 ASL 5 69 Liguria 673



Schede decessi 1484 (+7)