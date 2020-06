Coronavirus, in provincia di Imperia calano ospedalizzati e sorveglianze attive

Genova. Nessun decesso in Liguria per il coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre sono sette i nuovi positivi al coronavirus, per un totale di 1.358, secondo il bollettino inviato da Regione Liguria con i dati Alisa comunicati al ministero della salute. Nelle ultime ore sono stati effettuati meno di mille tamponi (791) per un totale di 145.902 test effettuati.

In provincia di Imperia sono 83 i casi, 5 gli ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre sono 50 i soggetti in sorveglianza attiva.

Dati odierni 29 giugno 2020 – DATI FLUSSO ALISA MINISTERO

Totale test effettuati 145.902 (+791)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 9974 7 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 955 4 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9019 3 Positivi in Liguria 1.358 -5

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 134 LA SPEZIA 21 IMPERIA 83 GENOVA 945 Residenti fuori Regione/Estero 55 altro/in fase di verifica 120 TOTALE 1.358 (esclusi 1558 deceduti e 7058 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 50 3 -1 ASL1 5 1 -1 ASL2 8 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 8 2 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 5 0 -2 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 16 0 2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 4 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 227 6 TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi) 7058 12 Deceduti 1.558 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 50 ASL 2 71 ASL 3 137 ASL 4 69 ASL 5 74 Liguria 401

Schede decessi 1.558 (+0)