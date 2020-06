Coronavirus, in provincia di Imperia calano casi e persone in sorveglianza attiva

Genova. Sono 2204 i casi “attivi” di coronavirus, 122 in meno rispetto a ieri, secondo i dati odierni del Flusso ministero della Salute. Calano ancora gli ospedalizzati, 11 in meno di ieri, per un totale di 113 nelle varie strutture pubbliche della Liguria. Sono invece 121.023, 2.132 in più rispetto a ieri, i test effettuati.

In provincia di Imperia sono 224 i casi, 20 gli ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre sono 67 i soggetti in sorveglianza attiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS

Dati odierni 10 giugno 2020 – DATI FLUSSO MINISTERIALE

Totale test effettuati 121.023 (+2.132)

Positivi in Liguria 2204 (-122)

PROVINCIA CASI SAVONA 333 LA SPEZIA 67 IMPERIA 224 GENOVA 1578 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2204

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 113 3 -11 ASL1 20 1 0 ASL2 33 1 -3 Ospedale Policlinico San Martino 12 1 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 9 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 25 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 25 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 5 0 -2 ASL4 Sestri Levante 5 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL5 9 0 -1

Asintomatici 2091 -111 Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 113 -11 Isolamento domiciliare 132 +7 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6137 +138

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 67 ASL 2 111 ASL 3 189 ASL 4 46 ASL 5 65 Liguria 478



Schede decessi 1.511 (+4)