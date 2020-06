Coronavirus, in Liguria riaprono le scuole vela Fiv

Genova. Le Scuole Vela FIV riaprono da giugno e resteranno attive fino a tutto agosto, con una offerta di corsi per tutte le esigenze e con una certezza: la vela è la scelta più giusta dell’estate, per la sicurezza e il rispetto di precisi protocolli sanitari.

La Scuola di Vela FIV può essere un’opportunità di rilancio post Covid-19 per i Circoli Velici e deve rappresentare uno dei passaggi fondamentali per la ripresa delle loro attività.

FIV Box , a tutti i Circoli Velici, contenente:

– 30 Libri Scuola Vela

– 30 Passaporti del velista e 30 Diplomi di partecipazione

– 4 Manifesti e 1 Bandiera Scuola Vela

Volantino promozionale: 350 copie a ogni Circolo Velico

Istruttori e circoli, domanda e offerta: la FIV ha raccolto l’elenco degli Istruttori disponibili e liberi ad effettuare la Scuola di Vela, una sorta di bacheca per unire domanda e offerta a vantaggio e in riferimento agli Affiliati che normalmente non fanno scuola di vela.

Campagna di comunicazione da metà giugno a supporto del Progetto Ritrova la bussola:

- Video promozionale: primo passo sarà un video promozionale che contiene le immagini simbolo di un corso di vela e gli interventi di alcuni grandi testimonial del mare: oltre ad Alessandra Sensini, sono presenti il navigatore Giovanni Soldini, lo skipper di Luna Rossa Max Sirena, gli azzurri della vela olimpica Mattia Camboni, Maelle Frascari, Caterina Banti. Dopo il video di lancio, saranno online anche i video dei singoli personaggi.

- Logo, partner e mascotte: Il progetto FIV ha come partner istituzionali Kinder Joy of moving Ferrero e Mercedes-Benz ed è in collaborazione con Luna Rossa Prada Pirelli Team, e ha un logo ufficiale, che riprende l’immagine Scuola Vela FIV aggiungendo una grande bussola con i suoi punti cardinali, e introducendo la figura di una mascotte: Ale Surfini, bionda e riccioluta, riferimento non troppo misterioso al personaggio di Alessandra Sensini, la velista più vincente della storia olimpica, attuale vicepresidente CONI.

- Vela Day 2020 (26, 27 e 28 giugno): Di particolare rilievo sarà poi il weekend del 26-28 giugno, quando lo storico Vela Day FIV sarà triplicato su tre giorni e servirà da ulteriore supporto alla promozione dela Scuola Vela, con le porte aperte dei Circoli Velici in tutta Italia. In occasione della riunione operativa verrà consegnato ai Circoli aderenti il materiale promozionale Vela Day.