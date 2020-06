Coronavirus, il Milan Club di Bordighera fa donazione alla Protezione civile di Vallecrosia

Vallecrosia. Le associazioni locali continuano ad essere molto solidali con le famiglie più bisognose di Vallecrosia.

L’emergenza economica dovuta alla pandemia è in parte attenuata nella cittadina grazie agli interventi dei privati, aziende, professionisti, associazioni ma molto spesso persone comuni. Si tratta di donazioni in denaro e derrate alimentari ma tutto poi contribuisce facendo sentire vicini la vicinanza dell’intera comunità a chi ha più difficoltà.

E’ il caso del Milan Club di Bordighera che ha donato due giorni fa un’ingente spesa di generi alimentari alla squadra di Protezione civile di Vallecrosia affinché a sua volta, in accordo con i Servizi Sociali comunali, distribuisca le derrate a chi ha più bisogno.

L’assessore delegata ai Servizi Sociali di Vallecrosia, Marilena Piardi, ringrazia per la donazione impegnandosi, come sempre con la massima trasparenza, a comunicare a mezzo organi d’informazione ogni donazione ricevuta in favore dei danneggiati dall’epidemia in stato di bisogno.

L’assessore Piardi ricorda poi che chi volesse donare qualche genere alimentare potrà farlo anche al banco che la Protezione civile di Vallecrosia, ogni sabato mattino, allestisce all’ingresso del supermercato Eurospin in via C. Colombo.