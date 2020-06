Coronavirus, il direttore della Banda Pasquale Anfossi di Taggia: «Ecco le misure per riprendere l’attività»

Taggia. Vitaliano Gallo, direttore della Banda Pasquale Anfossi di Taggia, fa sapere le indicazioni emanate dal Dcpm dell’11 giugno, redatto dal presidente nazionale Ambina, Giampaolo Lazzeri, e dal presidente nazionale Feniarco, Ettore Galvani, riguardo le bande e i cori: «Il DCPM del 11/06/2020, nel dare continuità al precedente decreto del 17/05/2020 che sospendeva gli spettacoli e le manifestazioni aperte al pubblico fino al 14/06/2020, attraverso le disposizioni inserite negli allegati definisce i vincoli per la ripresa di tale attività. In particolare si ritiene importante evidenziare che: l’entrata e l’uscita dal palco (o dalla sala prove) dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione musicale se sono mantenute le distanze interpersonali.

L’ingresso nei locali dovrà avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando la precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane all’accesso:

– i musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro indossando la mascherina;

– per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante

– i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e di 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco;

– per il direttore, la distanza minima con la prima fila dovrà essere di almeno 2 metri;

– le distanze citate precedenti punti possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;

– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;

– restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra citate.

A tale proposito si rammenta che, qualora gli spazi della sala prove non fossero sufficienti a garantire il distanziamento previsto dalle norme, si consiglia di effettuare le prove per sezioni. Si ricorda inoltre che, al fine di contrastare e contenere il contagio da Covid-19 è necessario verificare la sussistenza di opportune condizioni igienico-sanitarie sintetizzate nelle prassi di seguito e estrapolate dagli allegati del DCPM del 11/06/2020».