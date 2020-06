Coronavirus, Futura Sanremo ringrazia il sistema sanitario pubblico

Sanremo. Futura Sanremo ringrazia il sistema sanitario pubblico: «Che stanchezza!!!! Amore hai 30 anni a malapena. Eh sì che stanchezza perché chi lavora in Pronto Soccorso o in qualsiasi ambito sanitario è stanco e sapete perché??? Perché ogni professionista della sanità pubblica è sempre stanco in quanto il famoso detto: “chi fa da se fa per tre” è triste realtà. Ognuno di loro fa da solo il lavoro di tre se non di quattro operatori, ma come sappiamo questo “sistema” taglia e cuce che nemmeno un mago dell’antica sartoria, quindi quando si dice o quando si usano alcune espressioni del tipo: “pregate di non aver mai bisogno…” esatto pregate davvero perché non sarete trattati bene ma benissimo e dovete rispetto a delle persone che lavorano per la vostra salute nemmeno troppo in sicurezza o per una somma certamente non adeguata al tipo di responsabilità attribuita ad ogni singolo lavoratore, se ne potrebbero scrivere libri a tal proposito ma questo non è il contesto adatto.

Tornando a chi invece ha denigrato il lavoro altrui, pensiamo per screditare un sistema che si vuol cercare di cambiare ma clamorosamente è creato proprio da chi lo ha fatto a pezzi, noi, non ci stiamo a far screditare un sistema composto da persone che ogni giorno danno più del 100% di loro stessi affinché ognuno goda delle migliori cure possibili. Quindi, prima di scagliarla la lancia pensate a spezzarla a favore di professionisti che aldilà di tutto mettono il cuore prima di ogni cosa».

Dichiara Leonardo Mazza, segretario provinciale Futura: «Pensate durante il picco della pandemia a chi abbiamo chiesto aiuto? Alla nostra tanto bistrattata sanità pubblica, che ha operato in evidente difficoltà perché sottostimata e vittima dei tagli imposti da una finanza scellerata. Quando c’è di mezzo la salute ci dobbiamo ricordare quello che è, nonostante tutto, un patrimonio nazionale come la sanità pubblica».

«Futura Sanremo – conclude il segretario Franco Benedetti - a differenza di ogni schieramento e colore, ci tiene a ribadire la propria vicinanza a tutti i professionisti sanitari e li ringrazia davvero di cuore per tutto il lavoro svolto sempre ed in modo particolare in questo momento di crisi sanitaria».