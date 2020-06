Coronavirus, Federazione Italiana Vela: nuova manovra di sostegno per i circoli

Genova. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Vela ha deliberato nuove misure post Covid-19 a sostegno dei circoli velici affiliati.

La manovra di aiuti comprende altri 535.000 euro e la riduzione del 40% delle quote di iscrizione ai Campionati Italiani in singolo e doppio e relativa integrazione alla società organizzatrice; la riduzione del 30% delle quote di iscrizione ai Campionati Italiani Classi Olimpiche e relativa integrazione alla società organizzatrice; la riduzione del 40% delle quote di iscrizione al Campionato Italiano Altura e relativa integrazione alla società organizzatrice; la riduzione iscrizione ai corsi di Formazione Istruttori; l’incremento del 20% del rimborso forfettario UDR per gli affiliati in occasione di nomine FIV Nazionale; l’azione a sostegno del Progetto Scuola Vela 2020 e Veladay; il contributo su tesseramento Progetto Scuola Vela 2020; il contributo sanificazione per le società che svolgeranno il Progetto Scuola Vela 2020; l’aumento del 30% del premio per le prime 15 società partecipanti al CICO. Premio di € 800,00 alle società dalla 16° alla 30° classificata; il contributo di € 200.00 ad ogni società con tesseramento Parasailing alla data del 31\12\2019; la riduzione della quota di affiliazione per il 2021 del 50%;

Contributi per un totale di circa 700.000 euro immediatamente disponibili costituiranno un importante aiuto per i club in un momento difficile, dopo il lungo stop alle attività e con la ripresa vincolata a rigidi protocolli sia per le scuole vela sia per le regate. In ulteriore aggiunta, il Consiglio Fiv ha stanziato altri 75mila euro per aiuti a Istruttori Fiv che non hanno beneficiato dei previsti contributi ai collaboratori sportivi erogati nelle scorse settimane, a fronte di una documentazione attestante i seguenti requisiti: 1) Iscrizione all’albo istruttori in attività per il 2019 e in regola per il 2020; 2) Titolarità di un contratto sportivo o un rapporto di collaborazione sportiva nel corso del 2019 (del valore non inferiore a 3.000 euro o 35 giornate); 3) mancato accesso al beneficio del bonus collaboratori sportivi del Governo. La domanda e la documentazione si possono presentare online dal 6 luglio tramite il sito federvela.it. L’importo erogato sarà di 300 euro fino a un massimo di 250 domande.

Altra voce deliberata dal Consiglio riguarda interventi a favore delle società impegnate nelle attività Paralimpiche della vela, Parasailing, per un totale di circa 100.000 euro, risorse messe a disposizione dal Comitato Italiano Paralimpico, e disponibili dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 e della II nota di variazione al bilancio 2020, da parte del CIP. Il contributo sarà erogato direttamente dal CIP alle società che alla data del 31/12/2019 abbiano effettuato tesseramento Parasiling, attività agonistica Parasailing Nazionale ed Internazionale. La FIV invierà alle società l’apposita documentazione. L’importo totale delle due manovre a favole della società affiliate è di 1.321.500 euro e rappresenta il più importante intervento a sostegno da parte della Federazione Italiana Vela.

La Presentazione_PPT_DEI_CONTRIBUTI