Coronavirus, dal 25 giugno si possono praticare sport di contatto

Genova. Da giovedì 25 giugno si potranno nuovamente praticare gli sport di contatto come calcetto, basket, pallavolo e pallanuoto, ma anche pugilato ed arti marziali basta che sia «accertata la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida» come stabilito dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le disposizioni per il contenimento del Covid-19 in vista della fase 3.

Via libera anche ad eventi e competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, oppure organizzati da organismi sportivi internazionali.

Il loro svolgimento sarà consentito sia all’aperto che all’interno degli impianti, purché a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico.