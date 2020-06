Coronavirus, convegno del Lions Club Sanremo Matutia su problematicità nel riaprire nidi e spazi 0-6

Sanremo. Il Lions Club Sanremo Matutia ha organizzato un convegno sulla fase 2: esperienze e riflessioni.

Pandemia da Coronavirus, criteri di riorganizzazione in corso di pandemia, modalità riapertura servizi 0-17, Covid e bambini, esperienze, prospettive e ottiche di programmazione, questi i temi trattati nel convegno del 18 giugno, con i distretti socio sanitari 1-2-3 nella giornata di riflessione ed informazione che ha dato avvio ad un percorso di lavoro in rete con i referenti dei servizi alla prima infanzia, su un tema di grande attualità come la fase due in tempo di Covid. Grazie ai distretti socio sanitari 1-2-3 e all’impegno dei Lions dal Sanremo Matutia con la collaborazione della zona B della Circoscrizione Imperiese si è potuto riflettere sulle problematicità emergenti nel riaprire i nidi e gli spazi 0-6.

«Grande partecipazione sia sulla piattaforma Meet che nelle dirette Facebook da parte di pedagogisti, insegnanti, educatori ma anche genitori, a testimonianza che la trasmissione di contenuti medici e di cura, miscelati con il ripensamento di una scuola dell’infanzia conforme alle regole Covid, sono di grande interesse in questo particolare momento storico e richiedono ponderazioni che devono essere interpretate a misura di bambino.

Al convegno online hanno partecipato l’assessore ai servizi sociali Costanza Pireri, le responsabili dei distretti socio sanitari 1-2-3 Maria Grazia Fossati e Silvia Sobrero, Sara D’amico, presidente del Lions Matutia Sanremo, lo specialista in malattie infettive Danilo Papa, direttore sanitario di Casa Serena, la dottoressa Francesca Stea, specialista in malattie dell’apparato respiratorio, dirigente medico del PS di Sanremo. L’incontro è stato moderato dalla dottoressa Rota Pedagogista Clinico, coordinatore del servizio educativo domiciliare “Il Fiocco”.

Consapevoli che il nido è una risorsa per tanti bimbi perché sono spazi ludico-didattici pensati in funzione dello sviluppo evolutivo e sensoriale del bambino, luogo in cui il personale è formato e l’ambiente arredato in modo da rendere questo approccio ricco di stimoli e di interazioni con gli altri, i tecnici della materia in oggetto, hanno dato la massima disponibilità a condividere un profilo più tecnico e programmatico, per fornire supporto e informazioni sicure in questo particolare momento storico. Grazie ai conferenzieri, ma soprattutto agli educatori che con la loro attiva presenza hanno dato forza, pensieri e stimoli all’evento» - fa sapere il Lions Club Sanremo Matutia.