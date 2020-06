Coronavirus, continua il calo dei positivi in Liguria. Nell’Imperiese due ricoveri in 24 ore

Genova. Sono trentadue in meno rispetto a ieri i Covid-19 positivi in Liguria. Lo si evince dai dati del flusso Alisa – Ministero diffusi dalla Regione. Il numero complessivo di malati sul territorio regionale è di 1882 persone. Salgono a 130.870 i tamponi effettuati: +1.621 nelle ultime ore.

Per quanto riguarda i decessi, quelli legati al Coronavirus in Liguria sono 1530 dall’inizio dell’emergenza: tre in più rispetto a ieri.

PROVINCIA CASI SAVONA 262 LA SPEZIA 58 IMPERIA 202 GENOVA 1358 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 1882

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 75 2 -3 ASL1 11 1 2 ASL2 17 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 8 1 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 9 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 18 0 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 5 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 -1 ASL5 7 0 1

Asintomatici 1807 -29 Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 75 -3 Isolamento domiciliare 169 +5 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6482 +34