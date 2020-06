Coronavirus, Comune di Bordighera: «E’ online bando per assegnazione di contributi per pagamento del canone di locazione»

Bordighera. E’ online, sul sito www.bordighera.it, il bando per l’assegnazione straordinaria di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione (periodo marzo-giugno 2020) conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Possono presentare domanda coloro che sono titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa di un alloggio sito nel Comune di Bordighera; il contratto deve essere regolarmente registrato, non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado ed intestato al richiedente oppure ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare. Sono ammessi anche i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.

Tra i requisiti necessari per poter beneficiare del contributo, si ricorda che:

- l’importo contrattuale del canone non deve essere superiore a 8.400,00 euro annui (pari ad un affitto mensile di 700 euro)

– il reddito complessivo familiare deve essere pari o inferiore a 30.000 euro lordi per l’anno 2019 e deve aver subito una riduzione superiore al 25% per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo marzo-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019

– il patrimonio mobiliare del nucleo familiare, al momento della domanda, non deve essere pari o superiore a 5.000,00 euro.

I termini di apertura del bando decorrono dal 29 giugno 2020 alle 12 del 20 luglio 2020. Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo prestampato, scaricabile dalla pagina https://bordighera.gov.it/rete_civica/contributi_a_sostegno_del_pagamento_del_canone_di_locazione_periodo_marzo___giugno_2020 oppure da ritirarsi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13); la riconsegna potrà avvenire: per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bordighera@legalmail.it per posta elettronica all’indirizzo protocollo@bordighera.it per tutto il periodo di apertura del bando presso l’Ufficio Protocollo.