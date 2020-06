Coronavirus, calano i positivi in Liguria. Gli ospedalizzati nell’Imperiese sono 16

Imperia. Sono 1953 i casi “attivi” di coronavirus, secondo i dati odierni del flusso Alisa-Ministero della Salute. 89 gli ospedalizzati nelle varie strutture pubbliche della Liguria. I tamponi effettuati sono stati 127.913, 1.208 in più rispetto al giorno precedente.

In provincia di Imperia sono 218 i casi, 16 gli ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre sono 71 i soggetti in sorveglianza attiva.

I dati del flusso ministeriale di oggi, lunedì 15 giugno 2020:

Positivi in Liguria 1.953 (-75)

PROVINCIA CASI SAVONA 283 LA SPEZIA 59 IMPERIA 218 GENOVA 1391 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 1953

Ospedalizzati Di cui TI Giorno prec. Ospedalizzati 89 2 1 ASL1 16 1 2 ASL2 21 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 8 1 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 10 0 2 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 21 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 6 0 0 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 6 0 0

Asintomatici 1864 -76 Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 89 1 Isolamento domiciliare 157 2 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6409 79

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 71 ASL 2 104 ASL 3 140 ASL 4 52 ASL 5 48 Liguria 415

Schede decessi 1.523 (+4)