Coronavirus, Berrino a Pd di Sanremo: «Reparti di ospedale civile saranno ripristinati a breve»

Sanremo. «Voglio rassicurare la dirigenza cittadina del Partito Democratico che ho ben presente la situazione dell’ospedale di Sanremo e delle conseguenze che ha avuto l’essere adibito a ospedale Covid. Sono molto orgoglioso, da sanremese, di tutto quello che il personale ha fatto per combattere la pandemia e non ho perso di vista quello che è l’obiettivo finale da raggiungere: riportare a Sanremo tutti i reparti temporaneamente sacrificati. Questo risultato è raggiunto visto che l’assessore alla sanità Sonia Viale, in occasione della visita in città dello scorso 20 giugno, ha già annunciato che a breve saranno ripristinati tutti i reparti compreso il punto nascite».

Così l’assessore regionale Gianni Berrino replica al coordinatore cittadino del Partito Democratico Marco Torre: «Capisco che il PD, in grande difficoltà per le prossime elezioni regionali non avendo ancora trovato un candidato presidente, sfrutti ogni occasione per polemizzare e attaccare gli avversari, sia come partiti ma molto spesso anche personalmente. Arrivare però a giudicare anche un comunicato stampa che annuncia un atto di organizzazione interna pare davvero troppo – prosegue Berrino – Il PD inoltre, evidentemente ancora scottato per il fatto che una persona li abbia abbandonati (da indipendente) per passare in Fratelli d’Italia dopo un lungo percorso, tira addirittura in ballo le elezioni di sei anni fa! La mancanza di argomenti è piuttosto evidente».

«Infine, ricordo al coordinatore del Pd che, se alle elezioni del 2015 avesse vinto la coalizione di centrosinistra, i cittadini bordigotti si sarebbero trovati senza ospedale visto che era già stata pianificata la sua chiusura. La memoria a volte fa brutti scherzi», conclude Berrino.