Coronavirus, aumentano i positivi in provincia di Imperia. Diminuzione di ricoveri e sorveglianze attive

Genova. Sono 2.167 i casi “attivi” di coronavirus, 37 in meno rispetto a ieri, secondo i dati odierni del Flusso Alisa – Ministero della Salute. Calano ancora gli ospedalizzati, 3 in meno di ieri, per un totale di 110 nelle varie strutture pubbliche della Liguria. Sono invece 122.654, 1.631 in più rispetto a ieri, i test effettuati.

In provincia di Imperia sono 228 i casi, 19 gli ospedalizzati, di cui 1 in terapia intensiva, mentre sono 62 i soggetti in sorveglianza attiva.

Dati odierni 11 giugno 2020 – DATI FLUSSO ALISA MINISTERO

Totale test effettuati 122.654 (+1.631)

Positivi in Liguria 2.167 (-37)

PROVINCIA CASI SAVONA 322 LA SPEZIA 65 IMPERIA 228 GENOVA 1550 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2.167

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 110 3 -3 ASL1 19 1 -1 ASL2 31 1 -2 Ospedale Policlinico San Martino 11 1 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 9 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 27 0 2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 5 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 8 0 -1

Asintomatici 2057 -34 Sintomatici (Febbre o tosse o dispnea) 110 -3 Isolamento domiciliare 140 +8 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 6183 +46

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 62 ASL 2 112 ASL 3 175 ASL 4 40 ASL 5 58 Liguria 447



Schede decessi 1.512 (+1)