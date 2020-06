Coronavirus, Attac Imperia: «Per salvare gli investimenti dei Comuni non basta la rinegoziazione dei mutui»

Sanremo. «Per salvare gli investimenti dei Comuni non basta la rinegoziazione dei mutui! E’ notizia di questi giorni, nel vivo di una crisi socioeconomica, che i Comuni sono stati chiamati a decidere se accettare la proposta di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti in una situazione di finanza locale già messa a dura prova da decenni di politiche di austerità e ora resa ancor più drammatica dalle misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia da Covid-19. Come ha rilevato anche l’IFEL, la Fondazione ANCI per la finanza locale, questa operazione comporta un costo complessivo di interessi maggiore, considerando tutte le nuove annualità dovute all’allungamento del periodo di ammortamento e un irrigidimento dei margini di indebitamento futuri» - fa sapere ATTAC Imperia che ha inviato una proposta di deliberazione al Comune di Sanremo indirizzata a tutti gli Enti locali provinciali.

«Le condizioni di questo negoziato ‘prendere o lasciare’, che è stato accettato per poter rifiatare economicamente, fra gli altri, dai Consigli comunali di Imperia e Sanremo, sono ben evidenziate dall’esempio di Torino dove l’Assessore al Bilancio Rolando ha ammesso che si è realizzato di fatto lo slittamento delle rate, producendo un risparmio fino al 2034 ma un costo economico maggiore dal 2035 al 2043.

Il tutto è spinto da una normativa che rende ordinario l’utilizzo di risorse straordinarie, infatti ai sensi di una serie di provvedimenti convertiti nella L. 157/2019, le economie da rinegoziazioni, possono essere utilizzate senza vincoli di destinazione e, quindi, anche per finanziare la parte corrente del bilancio. Un meccanismo analogo a quanto consentito per decenni con l’impiego degli oneri di urbanizzazione, per finanziare le spese correnti, salvo causare tragiche devastazioni ambientali.

Un altro percorso possibile è quello indicato dal Comune di Napoli che prevede l’accollo dei mutui allo Stato (come previsto dall’art. 39 del DL 162/19 convertito nella Legge n. 8/2020) al fine di ridurre drasticamente i tassi di interesse o quello del piccolo e vicino Comune di Vernante nel cuneese.

Una strada che è stata promossa da Attac Italia con una proposta di deliberazione per ogni Consiglio Comunale ed anche intrapresa dalle amministratrici e dagli amministratori aderenti alla rete nazionale delle Città in Comune, tra i primi a comprendere il nodo politico della questione.

Bene ha fatto l’ANCI, ad esigere dal Governo maggiori finanziamenti per salvare i bilanci comunali, ma crediamo che senza mettere in discussione i vincoli strutturali che ingabbiano la possibilità di spesa, non basteranno le risorse disponibili per garantire i servizi ai cittadini.

Per questo chiediamo ad ogni Consiglio comunale di continuare il processo di discussione in corso:

– per la sospensione del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio per i Comuni, analogamente a quanto concesso dall’Ue per gli Stati

– per la rivendicazione nel biennio 2020-2021 di mutui a tasso zero per favorire gli investimenti dei Comuni.

Se il momento è drammaticamente straordinario occorrono misure straordinariamente incisive. Per salvare la possibilità di investimento dei Comuni e perché tornino a svolgere la propria funzione sociale, senza che ciò ricada sui costi degli anni a venire» – afferma ATTAC Imperia.

La ConvocazioneCC_Vernante