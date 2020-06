Coronavirus, ancora in calo i positivi in Liguria. Due i ricoveri nell’Imperiese

Genova. Continua a scendere il numero di Covid-19 positivi in Liguria. Rispetto a ieri, i dati del flusso ministeriale diffusi dalla Regione Liguria segnano un -86, per un totale di 2408 malati su tutto il territorio regionale. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1360. Sette i morti nelle ultime 24 ore, nessuno di questi in provincia di Imperia. Dall’inizio dell’emergenza le persone decedute positive al coronavirus sono state 1497.

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA CASI SAVONA 376 LA SPEZIA 68 IMPERIA 277 GENOVA 1685 altro/in fase di verifica 2 TOTALE 2408

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 132 5 -8 ASL1 23 2 2 ASL2 33 1 -6 Ospedale Policlinico San Martino 18 2 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 16 0 -1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 26 0 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 7 0 -1 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 8 0 -1

Isolamento domiciliare 111 +6 Clinicamente guariti (asintomatici positivi a domicilio) 2165 -84 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 5905 +92