Bordighera. “Bistrò”, con quel tocco un po’ francese dal sapore di mare e freschezza. “96”, come l’anno di nascita della coppia di giovani che ha realizzato un sogno: quello di aprire un ristorante tutto suo. Apre domani, al civico 144 di via Vittorio Emanuele II, nel cuore di Bordighera, il ristorante “Bistrò 96” di Marco Liberato ed Emma Romano.

Coppia nella vita e nel lavoro che, nonostante la giovanissima età ha deciso di investire nel proprio futuro. E lo ha fatto in un momento particolarmente difficile: quello della crisi post lockdown per l’emergenza Covid-19.

«Dopo anni di esperienza in altri ristoranti – racconta Marco – A dicembre mi è venuta l’idea di aprirne uno tutto mio. Emma, la mia compagna, mi ha appoggiato subito. Abbiamo trovato questo locale chiuso e lo abbiamo rilevato. Certo, l’intenzione era quella di aprire ad aprile, poi però è successo l’imprevedibile e ora eccoci qua».

Menù alla carta o in formula degustazione, proposta per chi voglia assaggiare un po’ tutto il menù del ristorante. Pietanze rigorosamente fatte in casa a partire dalla pasta fresca. Una cantina di vini con etichette pregiate che portano il cliente ad assaporare il meglio della produzione italiana, partendo da Vermentino e Pigato locale di Calvini, per non dimenticare il territorio d’appartenenza della coppia.

Un locale giovane, moderno, dove si potranno gustare, ad esempio, tagliolini al nero di seppia con gambero di Sanremo e stracciatella. E perché no, proseguire con un pavè d’ombrina, vellutata di trombette e polvere d’amatriciana.

Il locale, che rispetta tutte le disposizioni anti-Covid previste dal dpcm del premier Conte, sarà aperto a pranzo e cena.

Per info e prenotazioni: 01841890336