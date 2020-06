“Conoscere l’Europa per progettare studio e lavoro”, seminario formativo sulla pagina Facebook di Uil Liguria

Genova. Il 26 giugno alle 10 si terrà una giornata formativa dedicata all’Europa insieme a Luca Visentini, segretario generale della Ces (sindacato europeo). Il seminario formativo “Conoscere l’Europa per progettare studio e lavoro”, si svolgerà in video conferenza e anche in diretta Facebook sulla pagina Uil Liguria.

La formazione si terrà nell’ambito del progetto: “Uim Move: Uil Liguria chiama Europa. Progettare insieme studio e lavoro. Uno sportello per la mobilità consapevole”. La formazione del coordinamento giovani, delegati e addetti al servizio è partita nel novembre del 2019 con un seminario sui trent’anni della caduta del muro Berlino e si svilupperà anche nel mese di luglio 2020 con una giornata conclusiva alla presenza di Pier Paolo Bombardieri, segretario generale aggiunto Uil (la data è stabilirsi).

Il progetto è stato ideato da Uil Liguria con il coordinamento di Uim Genova e Liguria (Unione Italiani nel Mondo) e in collaborazione con Uiltucs Liguria, la categoria che si occupa di turismo commercio e servizi, ed è volto anche alla formazione degli operatori dello sportello Uim. La Uim è un’associazione della galassia Uil presente in tutto il mondo, legata al patronato Ital Uil, è stata fondata nel 1995 allo scopo di tutelare ed assistere gli italiani all’estero, favorendo l’integrazione nel contesto sociale in cui si propongono, mantenendo un rapporto effettivo e partecipato con la comunità italiana di origine.

Gli interventi:

– Saluto: Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria

– Luca Visentini, segretario generale della Ces

- Ivana Veronese, segretaria nazionale Uil: inclusione sociale, parità di genere, giusta retribuzione e diritti fondamentali.

– Anna Ginnaneschi, segretario generale Uim: l’associazione Unione italiani nel mondo.

– Maria Candida Imburgia, direttore patronato nazionale Ital Uil.

– Guido Levi, docente di storia delle relazioni internazionali, dipartimento di scienze politiche DISPO Unige: “Unione Europea: storia valori fondanti, istituzioni e trattati fondamentali.

– Sheeba Servetto, coordinatrice Uil Giovani Liguria e segretaria confederale regionale Uil Liguria: emancipazione, crescita, uguaglianza

– Giovanna Badalassi, economista: il mercato del lavoro in Europa.

– Luciano Gullone, sindacalista: 25 anni nella rete EURES

– Conclude i lavori Cristina D’Ambrosio, segretario regionale Uiltucs Liguria

Coordina i lavori Giada Campus, presidente Uim Genova e Liguria.